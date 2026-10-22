Mhoni Vidente lanza predicciones del 23 al 31 de octubre: "Cierres de ciclo y oportunidades inesperadas"

Mhoni Vidente revela que los últimos días del mes estarán marcados por una vibración intensa y transformadora. Según la astróloga, los signos del zodiaco se verán atravesados por movimientos cósmicos que favorecen el cierre de ciclos, decisiones cruciales y giros inesperados. Es una semana para soltar lo que ya no suma y abrirse a nuevas posibilidades con intención y propósito.

LIMPIEZA EMOCIONAL POR MHONI VIDENTE

La experta en tarot señala que este tramo final de octubre es perfecto para conectar con la intuición, hacer una limpieza emocional profunda y preparar el terreno para un noviembre más claro y enfocado. Escuchar las señales del universo será clave, así como revisar vínculos, hábitos y metas personales. Mhoni invita a los signos a observar con atención lo que se repite, lo que pesa y lo que inspira.

PREDICCIONES MHONI VIDENTE

SIGNO POR SIGNO PREDICCIONES DE AMOR

En el plano sentimental, la vidente advierte que algunos signos vivirán momentos de definición. Aries podría tener una charla reveladora que marque un antes y un después en su relación, mientras que Escorpio enfrentará verdades que lo impulsarán a tomar decisiones firmes. Géminis y Libra deberán evitar confusiones y confiar en su percepción, y Sagitario se abrirá a una etapa más estable y emocionalmente nutritiva.

EN LO LABORAL

En lo profesional, Mhoni Vidente anticipa movimientos clave. Leo verá consolidarse un proyecto que le aportará seguridad financiera, y Capricornio deberá tomar decisiones con madurez y estrategia. Acuario destacará por su originalidad, mientras que Virgo enfrentará desafíos que pondrán a prueba su inteligencia emocional.

BIENESTAR

En cuanto al bienestar, la pitonisa recomienda priorizar el descanso, cuidar la alimentación y cultivar la calma interior. Tauro y Piscis deberán proteger su equilibrio energético, y Cáncer y Virgo encontrarán alivio en prácticas relajantes como la meditación o el contacto con la naturaleza.

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