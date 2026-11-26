Hay lugares que no te alcanzan los ojos para capturar.Finca El Paraíso, en Maipú, Mendoza, es uno de ellos. El paisaje, la casona histórica, los jardines y los viñedos invitan a detenerse y hacer un paréntesis para conectar con el lugar a través de los sentidos. La antigua residencia de la familia Arizu durante más de cuatro generaciones hoy abre sus puertas con Raíces, una propuesta de Luigi Bosca que invita a conocer la historia de la familia, sus etiquetas y su profundo vínculo con la tierra.

La bienvenida comienza con una charla sobre el mundo del vino y una sorpresa. Un arpa de cristal —que produce sonidos al frotar los bordes de las copas— y un chelo interpretan Adiós Nonino y Cinema Paradiso.

Un pasaporte para viajar en el tiempo

Cada visitante recibe un pasaporte que acompaña las paradas y degustaciones. También es una invitación a dejar el celular, tener las manos libres y entregarse al recorrido. A través de audioguías, integrantes de la familia Arizu cuentan en primera persona cómo cada generación sumó su mirada sin perder las raíces, la hospitalidad, el amor por la tierra y el respeto por los tiempos de elaboración.

Entre senderos de tierra y viñedos, las distintas paradas permiten escuchar historias, observar el entorno y degustar distintas etiquetas de la bodega. Una manera diferente de acercarse a la finca y conocer el origen de cada elaboración.

La gastronomía como parte del paisaje

El recorrido continúa en una barra frente a la parrilla. La cocina del chef Pablo del Río celebra los sabores locales. En la Experiencia Fuegos, las preparaciones a fuego abierto dan paso a un almuerzo por pasos que finaliza en el invernadero, con maridajes especialmente seleccionados junto al enólogo Pablo Cúneo.

Al final del recorrido queda una sensación difícil de resumir en una sola imagen. Quizás porque Finca El Paraíso no busca que uno se lleve solamente el recuerdo de un paisaje o de una degustación. Su propuesta invita a bajar el ritmo, dejarse llevar por los detalles, escuchar la naturaleza y descubrir que detrás de cada copa hay una historia, una familia y una forma de entender el tiempo.

at Gaby Ratner

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