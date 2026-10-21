3 rituales de abundancia: cómo atraer dinero para el mes de octubre

Los rituales de abundancia son una forma de atraer lo que deseamos, que son secuencias de actos orientados a lograr una meta concreta. Estos actos, relacionados con el ámbito espiritual, buscan sintonizar las vibraciones para favorecer aspectos como la salud, el amor, la abundancia y el bienestar en general.

Diferentes civilizaciones han practicado estos rituales desde la antigüedad, empleando una diversidad de elementos, símbolos y plegarias. Es importante entender que la eficacia de estos rituales depende de la fe y la actitud positiva con la que se realizan.

1.RITUAL CON CANELA

RITUAL CON CANELA

Agarra un poco de canela en polvo con tu mano derecha. Desde afuera de tu casa o negocio, mirando hacia dentro, di con confianza: “Con esta canela que soplo, la prosperidad aquí entrará.

Con esta canela que soplo, la abundancia se quedará. Con esta canela que soplo, la abundancia aquí vivirá”. Haz esto tres veces y luego sopla la canela hacia adentro. No debes limpiar ese lugar por lo menos 24 horas.

2.RITUAL CON ELEFANTE CHINO

El elefante es un animal muy venerado en la cultura china, pues se le asocia con la prosperidad y la buena suerte. Si quieres atraer estas energías a tu casa, puedes colocar una figura de un elefante, de cualquier material, cerca de la puerta de entrada.

Asegúrate de que su trompa esté hacia arriba y de que tenga un billete enrollado en ella. Así estarás invitando a la abundancia a tu hogar.

3.RITUAL CON SAL

Rituales de abundancia: cómo atraer dinero para el mes de octubre

Este ritual consiste en disolver sal gruesa en un vaso de agua y dejarlo reposar durante una hora. Puedes colocar algunos cristales alrededor del vaso para aumentar su poder.

Después, debes lavarte las manos con el agua salada y decir: “La sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar”. Es importante hacerlo al aire libre y no usar jabón después del ritual.

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