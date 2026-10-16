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LIFESTYLE | 16-10-2026 21:14

Mhoni Vidente anuncia los números de la suerte de cada signo durante octubre

Como es costumbre la vidente repasa signo por signo y sus números mágicos para este mes.

Mhoni Vidente anuncia los números de suerte signo por signo

Octubre de 2026 llega cargado de energía renovadora y, según las predicciones de Mhoni Vidente, cada signo del zodiaco contará con una combinación especial de números de la suerte destinada a potenciar la abundancia, atraer oportunidades y favorecer la toma de decisiones importantes. Como es habitual en sus lecturas, la famosa astróloga combina astrología, tarot y numerología para señalar cuáles son las vibraciones que acompañarán a cada signo durante el mes. Entre los números destacados se encuentran los de Aries; 02, 07 y 19, Tauro; 15, 26 y 77, Géminis; 03, 21 y 29, Cáncer; 00, 33 y 81, Leo; 13, 19 y 28 y Virgo 08, 12 y 37. 

SIGNOS DE FUEGO

Para los signos de fuego, octubre será un período de liderazgo y acción. Aries encontrará en sus números una guía para impulsar proyectos personales y profesionales, mientras que Leo vivirá semanas especialmente favorables para destacar y atraer prosperidad. Sagitario, por su parte, contará con los números 08, 20 y 40, asociados a viajes, crecimiento y expansión. Los signos de tierra también tendrán un mes de consolidación. Tauro deberá aprovechar las oportunidades económicas que surjan, Virgo encontrará estabilidad mediante la organización y Capricornio, acompañado por los números 08, 16 y 38, podrá fortalecer sus metas a largo plazo. 

SIGNOS DE AIRE

Los signos de aire recibirán una influencia especialmente positiva para la comunicación y las nuevas conexiones. Géminis tendrá un impulso extra para concretar ideas y proyectos gracias a los números 03, 21 y 29. Libra estará favorecido por las energías de los números 02, 19 y 25, ideales para buscar armonía y equilibrio, mientras que Acuario encontrará inspiración y oportunidades mediante los números 18, 24 y 30. Según las interpretaciones de Mhoni Vidente, estas combinaciones pueden convertirse en aliados para atraer buenas noticias, firmar acuerdos o iniciar nuevos caminos durante el mes. 

SIGNOS DE AGUA

En cuanto a los signos de agua, octubre promete una fuerte conexión con la intuición y el crecimiento emocional. Cáncer contará con la poderosa vibración de los números 00, 33 y 81; Escorpio recibirá la influencia de los números 05, 06 y 21; y Piscis estará acompañado por 06, 42 y 97. Más allá de su uso en juegos de azar o rituales de prosperidad, Mhoni Vidente sostiene que estos números funcionan como símbolos energéticos capaces de reforzar la confianza y ayudar a enfocar la atención en las oportunidades que ofrece el universo. Para quienes siguen sus predicciones, octubre de 2026 se presenta como un mes ideal para confiar en la intuición y aprovechar las señales de la buena fortuna. 

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