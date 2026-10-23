Rulos definidos con el método curly y el cepillo viral 360 grados

Tener el pelo rizado y lucirlo en todo su esplendor, no es tan sencillo como lavar y secar. Sabemos que el pelo rizado necesita unos cuidados y productos específicos, y gracias al método curly son muchas las chicas que ahora saben potenciar su pelo.

Es cierto que con este método, los pasos que hay que seguir no son precisamente pocos si se quiere tener rizos hidratados, definidos y brillantes.

¡Pero vaya rizos que se logran! Ahora bien, uno de los puntos más importantes, casi diríamos que crucial, es el momento de peinar los rizos.

¿Qué es el método curly?

El Curly Girl Method o Curly Hair es una guía para cuidar el pelo rizado y conseguir unos rizos bonitos y voluminosos. El método se basa en la hidratación y en el respeto natural del pelo. Para ello, en la rutina de limpieza y cuidado semanal se propone espaciar los lavados y nutrir bien el pelo utilizando productos específicos sin sulfatos, siliconas, aceites minerales o ceras.

En el caso del pelo rizado se aconseja, además, no cepillarlo en seco y tratarlo cuando esté mojado. Se puede desenredar y moldear con las manos o con un peine de cerdas anchas. Tampoco se recomienda emplear ninguna fuente de calor sobre el pelo, así que los secadores o rizadores de pelo estarían desaconsejados. Pero este método no solo es viable para conseguir un pelo rizado más bonito, también le puede resultar útil a aquellas personas con un pelo apagado, seco o quebradizo que quieran darle una nueva vida a sus melenas.

Desenredar los rizos, es un paso básico para que ellos queden definidos y elásticos. Porque si algo odian las chicas curly, es que su melena quede apelmazada y sin forma alguna. El mejor momento para hacerlo, es cuando el pelo esta húmedo y acondicionado, para ello se pueden usar los dedos o un peine de puas anchas. Y siempre hay que hacerlo desde las puntas hacia arriba, sujetando el pelo para evitar tirones.

El siguiente paso, y aquí es donde vamos a marcar la diferencia, es en el de la definición de los rizos. Muchas son las técnicas que encontramos al respecto, como es el pulsing o el wet plopping. Pero hoy les traemos una opción diferente que consiste en usar un cepillo específico para este fin y que las melenas rizadas adoran para marcar sus rizos mechón a mechón.

Ese cepillo es el 360 grados, tambien conocido como cepillo bola por su diseño esférico. Su uso es muy sencillo, y gracias a su forma es muy fácil trabajar cada mechon para recuperar la definición de los rizos. Con el pelo aun húmedo se coge un mechón del grosor que deseemos, y con el cepillo se va girando el mechón desde la base hacia las puntas, hasta lograr un bucle bien apretado.

El resultado es impresionante. Los rizos se compactan muchísimo, casi como tirabuzones. Por eso quienes tienen el pelo rizado e incluso ondulado, pero el rizo ha perdido algo de fuerza, este cepillo es perfecto porque vuelve a marcar y definir.

El cepillo de uno de los accesorios de belleza para el pelo más viral de las últimas semanas, por eso la usuaria @wale_riveraa nos hizo un tutorial para poder usar el cepillo. 3 formas de usar este peine para poder lograr tres diferentes tipos de rulos.

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