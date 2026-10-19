Graciela Borges, Moria Casán y Vero Lozano protagonizan una campaña contra el cáncer de mama

La fotografía tiene la capacidad de contar historias, transmitir emociones y, también, generar conciencia. Bajo esa premisa, la Fundación y Centro Dr. Enrique Rossi presenta una nueva edición de Manos de Mujer, la campaña que desde hace trece ediciones reúne a personalidades y fotógrafos con un objetivo común: visibilizar la importancia de la prevención del cáncer de mama.

Este año, la propuesta lleva por lema "El valor de cuidarnos, sin bajar los brazos" y tiene como protagonistas a Graciela Borges, Moria Casán, Patricia Sosa, Dominique Metzger, María Vázquez, Agustina Rossi, Elina Costantini, Vero Lozano, Amalia Amoedo y Camila Romano.

Diez mujeres de diferentes generaciones, trayectorias y universos profesionales que aceptaron convertirse en protagonistas de una serie de retratos donde la personalidad de cada una se encuentra con la mirada de reconocidos fotógrafos.

La fotografía como herramienta de concientización

En esta edición, los guantes de boxeo rosas se convierten en el elemento que conecta las imágenes. Un símbolo de fortaleza, resistencia y determinación que propone alejarse de la representación de fragilidad tradicionalmente asociada a la enfermedad.

La intención no es abordar el cáncer de mama desde el miedo, sino transmitir un mensaje que invite a tomar conciencia y actuar a tiempo.

Cada retrato tiene una identidad propia. No se trata de una serie de fotografías uniformes, sino de imágenes que buscan reflejar el carácter y la personalidad de sus protagonistas, con la interpretación artística de cada fotógrafo.

Para hacerlas realidad participaron Federico de Bartolo, Bruno Nogueira, Tadeo Jones, Matías Salgado, Sol Levinas, Alejandro Calderone Caviglia, Sol Abadi, Samuel Ganem y Christian Beliera, profesionales con diferentes recorridos dentro de la fotografía editorial, la moda y el retrato.

Tanto las protagonistas como los fotógrafos participaron de manera desinteresada, donando su tiempo y su trabajo para acompañar la iniciativa.

Diez mujeres, diez retratos y una misma causa

La campaña reúne figuras provenientes de ámbitos muy distintos, pero vinculadas por un mismo mensaje.

Graciela Borges, una de las grandes referentes del cine argentino, fue retratada por Federico de Bartolo, mientras que Moria Casán, cuya personalidad y trayectoria atraviesan generaciones, se puso frente a la cámara de Bruno Nogueira.

La música está representada por Patricia Sosa, fotografiada por Tadeo Jones, y el periodismo por Dominique Metzger, retratada por Matías Salgado.

Desde el mundo de la moda participan María Vázquez, fotografiada por Sol Levinas, y la diseñadora Camila Romano, quien también trabajó con Federico de Bartolo.

Elina Costantini, vinculada a la promoción del diseño y la cultura, fue retratada por Sol Abadi, mientras que Amalia Amoedo, artista visual y referente del arte contemporáneo latinoamericano, participó junto al fotógrafo Christian Beliera.

A ellas se suma Vero Lozano, frente a la cámara de Samuel Ganem, y Agustina Rossi, directora de la Fundación y Centro Dr. Enrique Rossi e impulsora de la iniciativa, retratada por Alejandro Calderone Caviglia.

El resultado es una serie de imágenes que busca demostrar cómo el arte y la comunicación pueden contribuir a instalar conversaciones necesarias sobre la salud.

La importancia de la detección temprana del cáncer de mama

Más allá de su propuesta visual, Manos de Mujer tiene un objetivo concreto: recordar que los controles médicos y la detección temprana son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento y el pronóstico del cáncer de mama.

La enfermedad se encuentra entre las más frecuentes en las mujeres, por lo que los controles periódicos y los estudios mamarios indicados según la edad y los factores de riesgo cumplen un papel esencial.

"Hace trece ediciones que buscamos nuevas maneras de transmitir un mensaje fundamental: la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. Este año elegimos una propuesta artística que invita a reflexionar sobre el valor de cuidarnos. Queremos que estas imágenes lleguen a muchas mujeres y les recuerden que realizarse los controles médicos y actuar a tiempo puede marcar una diferencia en sus vidas", explica Agustina Rossi.

La propuesta también pone en evidencia la capacidad que tienen las imágenes de llegar a públicos diferentes y generar conversaciones que trasciendan una campaña puntual.

"Porque cuidarse es una decisión personal, pero generar conciencia es un compromiso de todos", sostiene María Claudia Pedrayes, productora de Manos de Mujer, quien destaca el valor de reunir a figuras públicas y fotógrafos alrededor de una causa compartida.

En un contexto en el que las imágenes circulan de manera permanente, Manos de Mujer 2026 apuesta a que una fotografía pueda convertirse en un recordatorio sobre la importancia de cuidar la salud.

Porque, detrás de cada retrato, hay un mensaje que va más allá de lo artístico: tomar conciencia, consultar a los profesionales de la salud y no postergar los controles indicados.

at redacción Marie Claire

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