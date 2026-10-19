Cáncer de mama en Argentina: por qué conocer la importancia de los controles no siempre alcanza

Cuando hablamos de detección temprana del cáncer de mama, la distancia entre el conocimiento y la posibilidad concreta de actuar se convierte en el principal obstáculo. Y, en este punto, no se trata de respuestas individuales o acciones aisladas, se necesita un abordaje integral que articule evidencia científica y eficiencia del sistema de salud.

Los datos son elocuentes. El Índice de Concientización sobre Salud Mamaria Argentina 2026, que presentamos desde Fundación Instituto Natura junto a Avon y Quiddity, muestra con claridad la brecha: el 70% de las mujeres identifica la consulta ginecológica como un hábito importante para cuidar su salud mamaria, pero solo el 51% realiza estos controles de manera regular. Entre las mujeres mayores de 40 años, el 41% no sostiene la mamografía con una frecuencia adecuada.

La información disponible tampoco alcanza. Menos del 36% de las mujeres sabe que debe comenzar a realizarse una mamografía a los 40 años, y el 71% desconoce que, ante síntomas o antecedentes de riesgo, el estudio puede ser necesario a cualquier edad. Cuando los mensajes son confusos o incompletos, las dudas pueden convertirse en demoras. Y cuando se trata de detección temprana, llegar a tiempo importa.

La comunicación y la información como umbral del acceso sigue siendo, en cierta medida, una cuenta pendiente. El 48% de las mujeres encuestadas no recuerda haber visto ninguna campaña de concientización sobre cáncer de mama durante el último año. Este dato nos invita a preguntarnos no solo cuánto comunicamos, sino cómo lo hacemos, a quiénes llegamos y qué herramientas ofrecemos para que la información se traduzca en decisiones.

Hablar de salud mamaria durante Octubre Rosa es importante. Pero el diagnóstico no espera a octubre. La conversación, la información y las acciones para facilitar los controles deben sostenerse durante todo el año. Necesitamos mensajes claros, respaldados por evidencia, que ayuden a despejar dudas y a derribar los miedos que muchas veces rodean a la enfermedad. Y necesitamos que esa conversación esté conectada con respuestas concretas del sistema de salud.

La presentación del Índice fue también una oportunidad para reunir a organizaciones sociales, empresas, sociedades científicas y actores del sistema sanitario. En ese encuentro compartimos evidencia y trabajamos sobre una pregunta común: cómo transformar estos datos en acciones coordinadas, con alcance territorial y continuidad. Porque ninguna organización puede resolver por sí sola un desafío que requiere múltiples capacidades y responsabilidades.

El Mapa Mamográfico Federal que desarrollamos junto a la Asociación Civil Surcos mostró que solo la mitad de los centros públicos relevados participa regularmente en programas de tamizaje y búsqueda activa de pacientes. Esto significa que, en muchos casos, el acceso a los controles depende de que cada mujer conozca la importancia del estudio, consiga un turno, encuentre un lugar donde realizarlo y pueda organizar su vida para llegar.

Sin embargo, sería un error pensar que el problema se resuelve únicamente con más campañas de concientización o apelando a la responsabilidad individual. Las posibilidades de cuidarse también dependen de las condiciones materiales y de la respuesta del sistema de salud. La prevención y la detección temprana requieren la articulación entre el conocimiento de la comunidad, la infraestructura disponible y un sistema de atención que garantice acceso oportuno. Son dimensiones que se reclaman de forma mutua: si una falla, el cuidado se pone en riesgo.

El Índice de Concientización sobre Salud Mamaria también nos muestra que el 83% de las encuestadas reconoce que es posible reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, y el 89% manifiesta disposición a modificar hábitos para lograrlo. Sin embargo, solo el 57% dice contar con las condiciones materiales necesarias para sostener esos hábitos. La voluntad existe, pero no siempre encuentra las condiciones para convertirse en acción.

La pregunta por los cuidados debe estar en el centro. Requiere tiempo, recursos, transporte, información confiable y servicios de salud accesibles. Reclama, también, que los circuitos de atención sean claros y que las personas reciban un trato que las invite a volver, en lugar de alejarlas del sistema.

Necesitamos que la evidencia oriente las acciones, que los mensajes sean consistentes y que el compromiso no dependa de una fecha en el calendario. Sabemos que la detección temprana puede cambiar el curso de la enfermedad. El desafío es que esa posibilidad no dependa del lugar donde una mujer vive, de cuánto sabe o de cuánto tiempo y recursos tiene disponibles.

Florencia Mezzadra, gerenta de Fundación Instituto Natura Argentina

at Florencia Mezzadra, gerenta de Fundación Instituto Natura Argentina

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