Los días cálidos son ideales para experimentar las nuevas tendencias de maquillaje. En este caso el cacao makeup, también conocido como chocolate makeup se presenta como la opción perfecta para aquellas amantes del maquillaje de tonos marrones y cafés que buscan un maquillaje ligero para la temporada más natural.

¿Cómo es el cacao makeup?

Al igual que varios de los trends del momento, el cacao makeup se aplica en el foco de atención en los ojos, convirtiéndose en el centro de la atención. La clave esta en jugar con el cromático del marrón en una variedad de intensidades desde los cafés a los chocolate.

La clave está en usar los marrones cenizos, grisáceos anaranjados y rojizos que definen el cacao. Posteriormente, se utiliza una gama de brochas para difuminar para lograr la transición de los colores.

Tips para llevar el cacao makeup

El look completo se compone de una sombre marrón mas oscura aplicada en la cuenca y en el borde del ojo, combinada con un tono más claro o incluso brillante en el centro del ojo para resaltar. Acompañado de un delineador de ojos aplicado delicadamente y máscara de pestañas de ser posible también en tono marrón, este makeup nos da la sensación reconfortante a la mirada.

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora