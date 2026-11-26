El pelo largo requiere cuidados específicos a lo largo del día pero también durante las horas de sueño. Dormir sin que se generen nudos, se infle o se enganche puede ser una tarea complicada, pero con estos consejos va a ser mucho más sencillo cuidar la salud y aspecto de tu pelo durante las horas en la cama.

Desde peinados hasta tratamientos leave-in para mantenerlo hidratado y desenredado, existen tips que van a solucionar tus problemas y te van a permitir comenzar el día sin necesidad de volver a peinarte o lavarte la cabeza.

Hay que tener en cuenta que los movimientos que se generan durante las horas de descanso producen fricción contra la almohada y esto puede generar un daño en la fibra capilar. También es importante considerar que no es buena idea ir a dormir con el pelo mojado o sin desenredar correctamente. Descubrí cómo proteger el pelo largo durante el sueño.

Cuidá el pelo al dormir

Guía completa para cuidar tu pelo largo al dormir

1. Secar el pelo, siempre

Mucha gente encuentra más cómodo el bañarse por la noche, ya que les permite irse a dormir relajados, limpios y ahorrar tiempo por la mañana. Si sos de las personas que eligen hacerlo, tené en cuenta que es importante que el pelo se seque por completo antes de apoyar la cabeza en la almohada.

Cuando está mojado, el pelo es más frágil, ya que se vuelve más elástico y puede quebrarse con mayor facilidad. Si el dormir con el pelo mojado se convierte en costumbre, podés dañar la cutícula y crear un ambiente húmedo propicio para que se desarrollen bacterias, algo que puede generar caspa o dermatitis seborreica.

2. Desenredarlo con cuidado

Desenredá el pelo antes de ir a la cama

No quitarte los nudos del pelo antes de ir a dormir, implica un riesgo para el pelo largo. Por eso, es recomendable que sumes un cepillado suave pero efectivo a tu rutina nocturna. Tené en cuenta que con el movimiento al dormir, siempre existe la posibilidad de enredarlo, asi que cuanto menos nudos haya es mucho mejor.

Si se generan muchos nudos, que se suman a los que ya tenías antes de ir a dormir, cepillarlo por la mañana puede ser una tarea muy dificil y corrés el riesgo de que se quiebre el pelo.

3. Cambiar la funda de tu almohada

Las fundas tradicionales que vienen con tu juego de sábanas suelen generar mayor fricción y enredar más tu pelo. Por eso, siempre que puedas, te conviene comprar o hacer una de seda o satén, para reducir la fricción.

Elegí una funda de satén para evitar la fricción

Esta elección ayudará a reducir los nudos y el quiebre de la fibra capilar. Por otro lado, al no absorber tanto como la tela de algodón, te permitirán mantener la humedad natural de pelo y mantener los aceites naturales que permiten que tu pelo esté hidratado.

4. Evitar atarlo muy tirante

Si bien el recoger el pelo ayudará a evitar los enredos excesivos y los nudos, procurá no aplicar peinados muy apretados y mucho menos tirantes, que generen una tensión excesiva en la raíz.

Una trenza suelta o un rodete poco ajustado serán excelentes opciones para que el pelo esté quieto, sin correr riesgos de generar molestias o daño en el pelo.

5. Accesorios correctos

Atalo liviano para no generar tensión excesiva

Así como con la funda de la almohada, la scrunchy de seda bien suave es una excelente opción para no maltratar el pelo. Si tenés pelo ondulado o con rulos, es recomendable optar por un gorro de seda, lo que reducirá al máximo la fricción y mantendrá la humedad del pelo contenida, especialmente teniendo en cuenta que ese tipo de pelo suele deshidratarse más rápido.

6. Tratamientos leave-in

Optá por productos especiales para tu tipo de pelo y aprovecha las horas de sueño para que hagan efecto durante las horas de sueño. Los tratamientos leave-in son perfectos, ya que actúan a lo largo de las horas y te permiten ahorrar tiempo de tratamiento durante el día.

7. Productos protectores

Al dormir también podés aprovechar los tratamientos para hidratarlo y fortalecerlo

A los productos leave-in se le pueden sumar otros que te ayuden a mantener la salud de tu pelo largo durante la noche. Una opción ideal es la de usar un spray hidratante. También podés sumar agún segundo paso apenas te levantas.

Aplicá todos estos consejos y disfruta de un pelo saludable durante todo el día y la noche. Las horas de sueño pueden ser una gran oportunidad para potenciar las características y fortalezas de tu cabellera, sin perder salud.

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