La industria de la moda necesita cambiar de modelo de negocio, y las tendencias buscan pasar de un modelo Fast Fashion a uno de Slow Fashion. Lo mismo pasa con las personas, y los productos de belleza que consumen. Cada vez son más las mujeres que deciden llevar un estilo de vida sustentable y ecológico, desde la moda circular, los hábitos ecofriendly, desterrando estereotipos y proponiendo un cambio de actitud basada en el bienestar.

Slow Beauty, la última tendencia de belleza que busca el bienestar general

QUÉ ES EL MOVIMIENTO SLOW BEAUTY

El movimiento Slow Beauty se trata de buscar un cambio de actitud en cuanto a la búsqueda de la belleza. No solo se trata de elegir cremas y productos que sean naturales, libre de químicos y nocivos para nuestro cuerpo, sino de cambiar el estilo de vida, disfrutar de cada momento, tomarse las cosas con calma, y vivir el día a día de acuerdo a nuestros valores.

“Con todo este escenario que estamos viviendo, acabamos olvidándonos de dedicarnos tiempo a nosotros mismos, de ahí que la slow beauty esté teniendo tanto éxito, pues se basa en ‘alcanzar el bienestar interno’ en nuestro día a día” explicó Paz Torralba, la experta en beauty a Vogue.

Slow Beauty, la última tendencia de belleza que busca el bienestar general

Con armonía y sin prisa, esta tendencia busca que seamos conscientes con nuestras necesidades. Así, podremos elegir productos que sean orgánicos y naturales, con ingredientes que despierten nuestros sentidos. Al tomar estos recaudos desde un principio, podemos evitar aquellos productos que pueden ser nocivos para nuestro cuerpo.

Slow Beauty, la última tendencia de belleza que busca el bienestar general

ALIMENTACIÓN MÁS DESCANSO

El Slow Beauty empieza por la alimentación, el descanso, la actividad física y los cosméticos que respeten nuestro cuerpo rico en antioxidantes. También combate el estrés y promueve a desconectar la mente cuando sea necesario. Este movimiento busca el bienestar en general, por lo que debemos mantener pensamientos positivos, evitar los contenidos que nos generen tristeza, escuchar música agradable, dejar a un lado el celular y realizar actividades recreativas que nos ayuden a tener una mente sana.

Slow Beauty, la última tendencia de belleza que busca el bienestar general

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