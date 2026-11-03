Qué debés saber para cuidar tu piel de la radiación con protector solar

La protección solar es fundamental para preservar la salud de nuestra piel durante todo el año, no solo en los meses de primavera y verano. Aunque a menudo se asocia su uso con el calor y la exposición directa al sol, los rayos UVA, responsables del envejecimiento prematuro y el daño a largo plazo, están presentes constantemente, incluso en días nublados y dentro de los espacios cerrados, ya que atraviesan los vidrios. Además, la luz azul de las pantallas electrónicas también puede generar daño y pigmentación en la piel. Por ello, incorporar el protector solar en nuestra rutina diaria es clave para mantener una piel saludable y protegida.

A continuación, desmentimos algunos mitos comunes y destacamos la verdad sobre la protección solar por Leisa Molinari, especialista en Dermatología.

1. Sólo se necesita protector solar en verano.

Realidad: La radiación UVA está presente durante todo el año, incluso en días nublados. Es crucial aplicar protector solar diariamente, sin importar la estación, ya que los rayos pueden atravesar las nubes y los vidrios.

2. El protector solar solo es necesario cuando estoy al aire libre.

Realidad: Los rayos UVA pueden penetrar en interiores, especialmente a través de ventanas. Además, la luz azul emitida por pantallas electrónicas también puede contribuir al daño en la piel.

3. Un solo aplicativo de protector solar es suficiente para todo el día.

Realidad: Es necesario reaplicar el protector solar cada dos a tres horas, especialmente si se está al aire libre, sudando o nadando. Para asegurar una protección efectiva, también se recomienda aplicar el producto 20-30 minutos antes de la exposición solar.

4. Los protectores solares con un alto FPS son siempre mejores.

Realidad: Aunque un FPS más alto ofrece mayor protección, no significa que el uso de un protector solar con un FPS bajo sea ineficaz. Lo importante es aplicarlo adecuadamente y reaplicarlo con regularidad. Un FPS de 30 es generalmente suficiente para la mayoría de las personas si se aplica correctamente.

5. Las pieles más oscuras no necesitan protector solar.

Realidad: Aunque las personas con piel más oscura tienen una mayor protección natural debido a la melanina, aún son susceptibles al daño solar y al riesgo de cáncer de piel y otras alteraciones en la piel. Todos, independiente del color de piel, deben usar protector solar.

6. Solo se necesita protector solar en la cara.

Realidad: El daño solar puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo expuesta al sol. Por eso no hay que olvidar aplicar protector solar en áreas como el cuello, las manos y los pies.

Orden de aplicación y algunos consejos:

Primero la crema hidratante, luego el protector solar, dado que este último generalmente es algo más denso que la hidratante y, además, la crema hidratante colocada inmediatamente después puede disminuir su efecto. No produce lo mismo al revés.

Otra opción es aplica el protector solar y luego el repelente de mosquitos, ya que la efectividad del repelente depende en gran parte de su aroma. Si lo modificas, disminuye su eficacia. Al retocar el protector solar, es necesario volver a aplicar el repelente, esperando unos minutos entre las aplicaciones. Lo último siempre es el maquillaje.

Consejos para una aplicación efectiva:

1. Elegir el producto adecuado: recomiendo optar por un protector solar de amplio espectro que proteja contra los rayos UVA y UVB.

2. Aplicar generosamente sentir que toda la piel se cubre

3. Reaplicar regularmente cada dos horas o después de nadar o sudar.

4. Combinar con otras medidas de protección: Usar ropa protectora es siempre efectivo, no hace falta colocar protector solar abajo, no olvidar sombreros, anteojos y buscar sombra cuando sea posible.

La correcta utilización del protector solar es fundamental para mantener la salud de la piel y prevenir daños a largo plazo. Incorporar este producto en tu rutina diaria puede marcar la diferencia en la apariencia y el bienestar de la piel.

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