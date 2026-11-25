La ola de calor que llega este fin de semana al país, podría llegar a registrar mediciones récord en el mes de noviembre, debito a una combinación de factores desencadenados por el Fenómeno del niño. Con temperaturas mayores a 33ºC, es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones para cuidar la piel del sol.

Ola de calor: recomendaciones para cuidar la piel del sol

Las radiaciones ultravioletas son acumulativas a lo largo de la vida, y producen daños irreversibles en la estructura normal de la piel. Cuando convivimos con temperaturas muy altas, especialmente en los meses de verano, los rayos ultravioletas son aún mayores, por lo que no debemos dejar de tomar ciertas precauciones a la hora de exponernos al sol.

Ola de calor: recomendaciones para cuidar la piel del sol

Lo importante es evitar exponerse al sol, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Expertos argentinos aseguran que frente a las altas temperaturas que tendremos estas semanas, lo importante es evitar cualquier exposición al sol, principalmente entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde.

Ola de calor: recomendaciones para cuidar la piel del sol

Para proteger la piel de los rayos ultravioletas, es importante aplicar protector solar de amplio espectro, media hora antes de la exposición. Es importante evitar usar preparaciones caseras e hidratarse con agua.

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora