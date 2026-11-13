Los 3 mejores ejercicios caseros para tonificar tus brazos 

En pocos meses, terminando el invierno, las temperaturas comenzarán a subir, y en menos de lo pensado estaremos luciendo prendas más ligeras con los brazos descubiertos. Comienza la época del año en que muchos quieren comenzar a entrenar, y con un poco de esfuerzo y ejercicio diario, se puede fortalecer la musculatura de esta zona.

Te contamos los mejores ejercicios para tonificar tus brazos y decirle adiós a la flacidez.

1.Biceps

Este ejercicio es muy fácil de realizar. Solo es necesario tener la espalda bien recta y los brazos estirados, sujetar las pesas con la palma de las manos mirando hacia adentro e iniciar la flexión de rotación de uno de los brazos hasta que el punto de la pesa se coloque de manera paralela al tronco. Lo recomendable es empezar realizando dos series de diez repeticiones por cada brazo. Este ejercicio se puede realizar en casa sin la necesidad de acudir a un gimnasio, por lo que se recomienda utilizar botellas de agua de 1 o 2 litros en vez de mancuernas.

2.Triceps

Siempre manteniendo la espalda bien recta, el abdomen contraído y el brazo flexionado, se debe sujetar una pesa con ambas manos, colocándola detrás de la cabeza. El movimiento a hacer consiste en la extensión del codo, llevando el peso hacia el techo. Uno de los brazos ejecuta el movimiento, mientras que el otro actúa de soporte para evitar balanceos. Lo recomendable es empezar haciendo dos series de diez repeticiones por cada brazo.

3.Flexiones:

Este ejercicio se puede hacer apoyando los brazos en el asiento de una silla, sobre el suelo o apoyados contra la pared. Siempre teniendo la espalda bien recta, el ejercicio consiste en flexionar los dos hasta llegar a 90 grados y volver a extender los codos hasta bloquearlos, es decir subir y bajar. Lo recomendable es repetir esta actividad en dos series empezando con diez repeticiones cada una.

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora