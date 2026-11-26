Si hay algo que no puede faltar y debe ser fundamental en cada look: La confianza en una misma. La forma en que nos sentimos acerca de nosotras mismas se refleja en cómo nos vestimos, cómo caminamos y cómo nos relacionamos con el mundo. Pero también la confianza, es una cualidad muy valorada socialmente pero también muy difícil de practicar con una misma.

4 HABILIDADES PARA GANAR SEGURIDAD EMOCIONAL

Según un estudio realizado en Harvard, existen 4 habilidades que nos ayudan a ganar seguridad emocional, una cualidad que nos conduce a la felicidad y que nos permite manejar mejor los conflictos para mostrarnos tal y como somos y sin ese miedo constante a que nos vean vulnerables ante los ojos de los demás porque tenemos que recordar que no necesitamos de la aprobación externa. Por eso, hoy queremos compartir con ustedes las 4 habilidades que según Harvard pueden ayudarte a desarrollar esa valiosa autoconfianza y seguridad en una misma.

1. Sé vos misma

No hay nada más poderoso que ser auténtica y fiel a una misma. Acepta quién sos, con tus virtudes y tus imperfecciones, y no trates de encajar en los moldes preestablecidos por la sociedad. Cultiva tu individualidad, define tu propio estilo y no temas destacar. La autenticidad es lo que te va a hacer brillar con confianza y te va a permitir transmitir tu verdadero ser al mundo.

2. Tolerar que a la gente no le gustes

Uno de los mayores obstáculos para la autoconfianza es el miedo al rechazo y a la crítica. Sin embargo, es importante recordar que no se puede complacer a todos y que está bien. No todos van a tener los mismos gustos y opiniones, y eso está bien. Aprender a tolerar y aceptar que no todos te van a amar o admirar, y recordar que lo más importante es amarte y valorarte a vos misma.

3. Aprecia y valora las cosas maravillosas que haces

Todos tenemos cualidades únicas y maravillosas que nos hacen especiales. Toma tu tu tiempo para identificar y apreciar tus propias fortalezas, talentos y características positivas.

4.Reconocer logros y celebrarlos

Reconoce tus logros y celebra tus propios éxitos, por pequeños que sean. Si no los reconoces y valoras primero vos no hay un punto por el cual seguir, forma poco a poco una actitud de gratitud hacia vos misma y recordar que sos valiosa y digna de amor y admiración, incluyendo tu admiración propia.

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