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WELLNESS | 13-10-2026 11:58

Cómo dormir mejor y tener un sueño reparador con infusiones caseras

Si deseas que tu descanso nocturno sea reparador, termina el día con una de estas infusiones que se pueden tomar en casa.

Postura ideal para dormir bien

El uso de infusiones para calmar los nervios, conciliar el sueño y tratar ciertas enfermedades se remonta a tiempos antiguos. Estas combinaciones de hierbas y agua caliente generan un efecto naturalmente relajante en el cuerpo. El calor y la sensación de paz y bienestar que proporcionan pueden ayudarnos a dormir mejor, simplemente convirtiéndose en un ritual para calmar la mente antes de acostarse.

Sin embargo, hay más. Algunas hierbas y plantas poseen propiedades sedantes, relajantes y tranquilizantes que pueden ayudar a prepararnos para un descanso más profundo y reparador. A continuación, te recomendamos algunas infusiones específicas, cada una con un ingrediente principal y un pequeño agregado para potenciar sus efectos, que te ayudarán a llegar a la cama más tranquilo y listo para descansar.

Manzanilla y Miel

Ingredientes:

  • 1 cucharada de flores de manzanilla
  • 1 taza de agua caliente
  • 1 cucharadita de miel

Preparación: Hierve el agua y agrégale las flores de manzanilla. Deja reposar durante 5-10 minutos. Cuela la infusión y añade la miel. La manzanilla es conocida por sus propiedades sedantes y la miel añade un toque de dulzura y relajación.

te de manzanilla

Lavanda y Limón

Ingredientes:

  • 1 cucharadita de flores de lavanda
  • 1 taza de agua caliente
  • 1 rodaja de limón

Preparación: Hierve el agua y añade las flores de lavanda. Deja reposar durante 5-7 minutos. Cuela la infusión y añade la rodaja de limón. La lavanda tiene efectos calmantes y el limón aporta frescura y un toque cítrico.

Conocé 5 tipos de infusiones para dormir y conciliar el sueño más rápido

Valeriana y Menta

Ingredientes:

  • 1 cucharadita de raíz de valeriana
  • 1 cucharadita de hojas de menta
  • 1 taza de agua caliente

Preparación: Hierve el agua y añade la raíz de valeriana y las hojas de menta. Deja reposar durante 10 minutos. Cuela la infusión. La valeriana es conocida por sus fuertes propiedades sedantes y la menta añade un efecto refrescante y relajante.

Conocé 5 tipos de infusiones para dormir y conciliar el sueño más rápido

Pasiflora y Melisa

Ingredientes:

  • 1 cucharadita de hojas de pasiflora
  • 1 cucharadita de hojas de melisa
  • 1 taza de agua caliente

Preparación: Hierve el agua y añade las hojas de pasiflora y melisa. Deja reposar durante 10 minutos. Cuela la infusión. La pasiflora ayuda a reducir la ansiedad y la melisa tiene propiedades relajantes que promueven el sueño.

Conocé 5 tipos de infusiones para dormir y conciliar el sueño más rápido

Tilo y Azahar

Ingredientes:

  • 1 cucharada de flores de tilo
  • 1 cucharada de flores de azahar
  • 1 taza de agua caliente

Preparación: Hierve el agua y añade las flores de tilo y azahar. Deja reposar durante 10 minutos. Cuela la infusión. El tilo es excelente para calmar los nervios y el azahar potencia la sensación de tranquilidad, ayudando a inducir el sueño.

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