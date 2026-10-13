Cómo dormir mejor y tener un sueño reparador con infusiones caseras

El uso de infusiones para calmar los nervios, conciliar el sueño y tratar ciertas enfermedades se remonta a tiempos antiguos. Estas combinaciones de hierbas y agua caliente generan un efecto naturalmente relajante en el cuerpo. El calor y la sensación de paz y bienestar que proporcionan pueden ayudarnos a dormir mejor, simplemente convirtiéndose en un ritual para calmar la mente antes de acostarse.
Sin embargo, hay más. Algunas hierbas y plantas poseen propiedades sedantes, relajantes y tranquilizantes que pueden ayudar a prepararnos para un descanso más profundo y reparador. A continuación, te recomendamos algunas infusiones específicas, cada una con un ingrediente principal y un pequeño agregado para potenciar sus efectos, que te ayudarán a llegar a la cama más tranquilo y listo para descansar.
Manzanilla y Miel
Ingredientes:
- 1 cucharada de flores de manzanilla
- 1 taza de agua caliente
- 1 cucharadita de miel
Preparación: Hierve el agua y agrégale las flores de manzanilla. Deja reposar durante 5-10 minutos. Cuela la infusión y añade la miel. La manzanilla es conocida por sus propiedades sedantes y la miel añade un toque de dulzura y relajación.
Lavanda y Limón
Ingredientes:
- 1 cucharadita de flores de lavanda
- 1 taza de agua caliente
- 1 rodaja de limón
Preparación: Hierve el agua y añade las flores de lavanda. Deja reposar durante 5-7 minutos. Cuela la infusión y añade la rodaja de limón. La lavanda tiene efectos calmantes y el limón aporta frescura y un toque cítrico.
Valeriana y Menta
Ingredientes:
- 1 cucharadita de raíz de valeriana
- 1 cucharadita de hojas de menta
- 1 taza de agua caliente
Preparación: Hierve el agua y añade la raíz de valeriana y las hojas de menta. Deja reposar durante 10 minutos. Cuela la infusión. La valeriana es conocida por sus fuertes propiedades sedantes y la menta añade un efecto refrescante y relajante.
Pasiflora y Melisa
Ingredientes:
- 1 cucharadita de hojas de pasiflora
- 1 cucharadita de hojas de melisa
- 1 taza de agua caliente
Preparación: Hierve el agua y añade las hojas de pasiflora y melisa. Deja reposar durante 10 minutos. Cuela la infusión. La pasiflora ayuda a reducir la ansiedad y la melisa tiene propiedades relajantes que promueven el sueño.
Tilo y Azahar
Ingredientes:
- 1 cucharada de flores de tilo
- 1 cucharada de flores de azahar
- 1 taza de agua caliente
Preparación: Hierve el agua y añade las flores de tilo y azahar. Deja reposar durante 10 minutos. Cuela la infusión. El tilo es excelente para calmar los nervios y el azahar potencia la sensación de tranquilidad, ayudando a inducir el sueño.
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