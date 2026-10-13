Cómo dormir mejor y tener un sueño reparador con infusiones caseras

El uso de infusiones para calmar los nervios, conciliar el sueño y tratar ciertas enfermedades se remonta a tiempos antiguos. Estas combinaciones de hierbas y agua caliente generan un efecto naturalmente relajante en el cuerpo. El calor y la sensación de paz y bienestar que proporcionan pueden ayudarnos a dormir mejor, simplemente convirtiéndose en un ritual para calmar la mente antes de acostarse.

Sin embargo, hay más. Algunas hierbas y plantas poseen propiedades sedantes, relajantes y tranquilizantes que pueden ayudar a prepararnos para un descanso más profundo y reparador. A continuación, te recomendamos algunas infusiones específicas, cada una con un ingrediente principal y un pequeño agregado para potenciar sus efectos, que te ayudarán a llegar a la cama más tranquilo y listo para descansar.

Manzanilla y Miel

Ingredientes:

1 cucharada de flores de manzanilla

1 taza de agua caliente

1 cucharadita de miel

Preparación: Hierve el agua y agrégale las flores de manzanilla. Deja reposar durante 5-10 minutos. Cuela la infusión y añade la miel. La manzanilla es conocida por sus propiedades sedantes y la miel añade un toque de dulzura y relajación.

Lavanda y Limón

Ingredientes:

1 cucharadita de flores de lavanda

1 taza de agua caliente

1 rodaja de limón

Preparación: Hierve el agua y añade las flores de lavanda. Deja reposar durante 5-7 minutos. Cuela la infusión y añade la rodaja de limón. La lavanda tiene efectos calmantes y el limón aporta frescura y un toque cítrico.

Valeriana y Menta

Ingredientes:

1 cucharadita de raíz de valeriana

1 cucharadita de hojas de menta

1 taza de agua caliente

Preparación: Hierve el agua y añade la raíz de valeriana y las hojas de menta. Deja reposar durante 10 minutos. Cuela la infusión. La valeriana es conocida por sus fuertes propiedades sedantes y la menta añade un efecto refrescante y relajante.

Pasiflora y Melisa

Ingredientes:

1 cucharadita de hojas de pasiflora

1 cucharadita de hojas de melisa

1 taza de agua caliente

Preparación: Hierve el agua y añade las hojas de pasiflora y melisa. Deja reposar durante 10 minutos. Cuela la infusión. La pasiflora ayuda a reducir la ansiedad y la melisa tiene propiedades relajantes que promueven el sueño.

Tilo y Azahar

Ingredientes:

1 cucharada de flores de tilo

1 cucharada de flores de azahar

1 taza de agua caliente

Preparación: Hierve el agua y añade las flores de tilo y azahar. Deja reposar durante 10 minutos. Cuela la infusión. El tilo es excelente para calmar los nervios y el azahar potencia la sensación de tranquilidad, ayudando a inducir el sueño.

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