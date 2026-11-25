Hay formas de violencia que dejan marcas visibles y otras que se instalan de manera silenciosa en la vida cotidiana. Aparecen en los comentarios que descalifican, en las decisiones que alguien toma por otra persona, en los celos que se presentan como una muestra de cuidado o en el control sobre el dinero, el trabajo y los vínculos. Cuando estas conductas se repiten y se naturalizan, pueden llegar a confundirse con dinámicas habituales de una pareja o de una familia. Precisamente allí reside uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad: aprender a reconocer la violencia en todas sus formas.

Los resultados del Índice de Concientización sobre Violencia hacia las Mujeres 2026, que desarrollamos desde Fundación Instituto Natura y Avon, nos invitan a detenernos en esa distancia entre las experiencias que atraviesan las mujeres y la posibilidad de identificarlas como situaciones de violencia. Ante una pregunta abierta sobre sus propias vivencias, el 53% de las mujeres declara haber experimentado discriminación o violencia de género.

Cuando la consulta incorpora ejemplos concretos de situaciones cotidianas (como recibir insultos o malos tratos, que la pareja controle cómo vestirse o que tome decisiones sobre el uso del propio dinero), la proporción asciende al 88%. Es decir, nueve de cada diez mujeres reconocen haber atravesado alguna de esas experiencias cuando cuentan con elementos para identificarlas. La diferencia, de 35 puntos porcentuales, revela cuánto pesa todavía la naturalización de ciertas formas de maltrato, control y subordinación.

¿Qué nos dicen estos datos? Que la violencia de género excede ampliamente las manifestaciones físicas y que, para comprender su alcance, necesitamos ampliar la mirada. De hecho, entre las situaciones más extendidas que releva el Índice aparecen experiencias que muchas veces quedan relegadas a la esfera de los conflictos personales: al 72% de las mujeres no le tuvieron en cuenta sus opiniones, ideas o sugerencias; el 71% recibió insultos, ofensas o malos tratos; al 55% le indicaron cómo debía vestirse o cuestionaron su forma de vestir. Incluso, en el 48% de los casos se presentaron celos extremos bajo el argumento de que eran una forma de cuidado.

También en el terreno económico se expresan relaciones de desigualdad que condicionan la autonomía. El 35% de las mujeres encuestadas se vio privada de tomar decisiones sobre su propio dinero y el 27% contó que su pareja le impidió estudiar o trabajar. Son situaciones que afectan la capacidad de elegir, desarrollar un proyecto de vida y construir independencia. Por eso, reconocer la violencia económica resulta tan importante como identificar sus expresiones psicológicas, verbales, físicas o sexuales.

La naturalización tiene una historia y responde a patrones culturales que durante generaciones organizaron las relaciones entre varones y mujeres. Muchas conductas fueron justificadas en nombre del amor, la protección, las costumbres familiares o los roles asignados a cada género. Transformar esa trama requiere revisar aquello que aprendimos a considerar normal, construir nuevas formas de vincularnos y generar conversaciones que permitan identificar las desigualdades allí donde todavía permanecen invisibles.

En ese camino, la información y el conocimiento cumplen un papel fundamental. Cuando una mujer puede ponerle nombre a una experiencia, cuenta con más herramientas para comprender lo que está atravesando, reconocer sus derechos y buscar acompañamiento. Cuando una familia, un grupo de amigos, una escuela o un espacio de trabajo aprende a identificar estas señales, también puede convertirse en una red de escucha y apoyo. La concientización, entonces, es mucho más que conocer una definición: implica desarrollar una sensibilidad capaz de reconocer situaciones concretas y actuar frente a ellas.

Los datos del Índice nos muestran que todavía tenemos un camino importante por recorrer. Hacer visible lo que permanece naturalizado es una tarea colectiva que involucra a mujeres y varones, a las organizaciones sociales, a los medios, al sistema educativo y a las instituciones públicas. Porque una transformación cultural profunda empieza cuando somos capaces de revisar nuestras propias prácticas y construir vínculos basados en el respeto, la igualdad y la autonomía. Reconocer la violencia es el primer paso para cambiarla. Y para que ese reconocimiento se convierta en una transformación real, necesitamos sostenerlo todos los días, en cada ámbito de nuestra vida social.

Por Florencia Mezzadra, gerenta de Fundación Instituto Natura Argentina

at redacción Marie Claire

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