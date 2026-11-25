El abuso en redes sociales también conocido como cyberbullying, se presenta tanto a personas reconocidas como a usuarios comunes de la web.
Un informe del Consejo Europeo mostró que las mujeres y niñas reciben más ataques que el género masculino. Este tipo de violencia se presente en todo el mundo digital.
QUÉ TIPO DE ABUSOS SE PRESENTAN
Las mujeres y niñas han sido más propensas a sufrir abusos sexuales, robo y viralización de información y fotografías privadas.
El Consejo Europeo rechazó el tipo de violencia hacía cualquier persona, sin distinción de género, y mostró el impacto negativo con el uso de redes desde temprana edad.
Las mujeres y niñas son atacadas a través de las redes sociales y plataformas digitales por su aspecto físico, religión, por parejas y antiguos compañeros, así como miembros de la familia o desconocidos que se dedican a los ataques virtuales.
Así mismo hizo un llamado a los entes reguladores a controlar y garantizar la seguridad del mundo digital, para que las mujeres y niñas sigan participando de actividades educativas y de esparcimiento en Internet.
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