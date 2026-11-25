El abuso en redes sociales también conocido como cyberbullying, se presenta tanto a personas reconocidas como a usuarios comunes de la web.

Un informe del Consejo Europeo mostró que las mujeres y niñas reciben más ataques que el género masculino. Este tipo de violencia se presente en todo el mundo digital.

QUÉ TIPO DE ABUSOS SE PRESENTAN

Las mujeres y niñas han sido más propensas a sufrir abusos sexuales, robo y viralización de información y fotografías privadas.

Mujeres y niñas reciben más violencia en el mundo digital

El Consejo Europeo rechazó el tipo de violencia hacía cualquier persona, sin distinción de género, y mostró el impacto negativo con el uso de redes desde temprana edad.

Las mujeres y niñas son atacadas a través de las redes sociales y plataformas digitales por su aspecto físico, religión, por parejas y antiguos compañeros, así como miembros de la familia o desconocidos que se dedican a los ataques virtuales.

Así mismo hizo un llamado a los entes reguladores a controlar y garantizar la seguridad del mundo digital, para que las mujeres y niñas sigan participando de actividades educativas y de esparcimiento en Internet.

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora