Es verdaderamente triste cuando se termina el amor. Y aunque algunos puedan decir que no existe peor momento que aquel en el que te dejan, se podría decir que lo que viene después es incluso peor. La mayoría de nosotras pasamos por una etapa de plena angustia en las que nos quedamos sin ganas de hacer nada.

Claves para superar una ruptura más rápido

Aunque no existe una fórmula mágica y universal para salir de este estado, lo cierto es que podemos llevar a cabo distintas actividades para superar la ruptura más rápido. No será fácil, pero puede que estos tips te den una mano en lo que atravesar todo este proceso.

Sentir la tristeza

Claves para superar una ruptura más rápido

Si bien creemos que ante una ruptura debemos evitar los sentimientos de tristeza y hacemos mil planes para no pensar en ello, lo cierto es que es muy sano decidir transitar esa angustia. Es necesario llorar y hacer frente a esas emociones que se consideran “negativas”. Permitirnos estar mal y soltar toda esa rabia va a ayudar a que transitemos el duelo con mayor rapidez.

Centrarse en los defectos de tu pareja

Claves para superar una ruptura más rápido

Aunque parezca tonto, da resultado. Cuando rompemos con alguien solemos recordar aquellos bellos momentos en los que la pareja estaba en su mejor momento, pero esto de nada sirve. Aceptemoslo, el amor se acabó y por algo fue. Hacé una lista con todas las cosas malas que tenía tu ex, pues nadie es perfecto, y de seguro tenía varias.

Escribir un diario

Claves para superar una ruptura más rápido

James W. Pennebaker afirma en su ensayo Opening Up: The healing power of expressing emotions, que “escribir sobre las sensaciones y vivencias posteriores a una ruptura, acentúa el procesamiento cognitivo de una forma sencilla”. Esto, en palabras fáciles, quiere decir que en cuanto logramos expresar nuestras emociones, en este caso en un papel, se reducen notablemente los síntomas depresivos.

Hacer deporte

Claves para superar una ruptura más rápido

Hacer ejercicio trae múltiples beneficios para nuestra salud. No solo reduce el estrés, sino que además mejora la relación con nosotras mismas a nivel físico y mental. Ayudará a incrementar nuestro autoestima y sensación de autorrealización, lo que también reducirá el tiempo para superar una ruptura.

Nuevas formas de entender el amor

Claves para superar una ruptura más rápido

La psicóloga Silvia Congost, especialista en autoestima, relaciones tóxicas, conflictos de pareja y dependencia emocional aconseja que “es necesario entender el amor de una forma más madura, sana y racional, y cambiar nuestras creencias. Que alguien te deje, en realidad es un regalo. Si ya no te quieren, ¿para qué quieres seguir ahí?". Saca provecho de esta última frase y reflexiona verdaderamente qué significa ser amada.

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