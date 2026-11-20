Elena Baranova recupera el encaje de bolillos. Svetlana Tkachyova diseña sastrería con un aire más relajado. Anna Kropotova prueba materiales poco habituales y SHS parte de los tejidos de una fábrica con más de dos siglos de historia. Las cuatro propuestas coincidieron en Moscow Fashion Week, donde las marcas encuentran compradores, nuevas clientas y una oportunidad para mostrar su trabajo al mundo. Entre ellas, hay diferencias de escala y de recorrido: algunas nacieron en un atelier; otra, dentro de una empresa textil. También cambia la manera de pensar la ropa. Mientras unas se concentran en prendas fáciles de incorporar al guardarropa, otras la usan para ensayar formas y técnicas. Estos son los nombres para seguir.

El encaje de bolillos define a Skolka, la firma de Elena Baranova, que lo lleva a vestidos y conjuntos en blanco y negro.

El encaje como punto de partida

Elena Baranova nació en Moscú y pasó su infancia con su abuela en Mezheninovka, un pueblo de la región siberiana de Tomsk. De esa casa recuerda la huerta, los objetos pintados y la vajilla tradicional, y su interés por la artesanía tiene mucho que ver con esos primeros años.

Se formó como diseñadora y una visita al Museo del Encaje de Vólogda la acercó al oficio que define su marca. Creó Skolka en 2025. El nombre deriva de skolok, el dibujo sobre papel que guía el tejido del encaje de bolillos (se teje con palitos de madera en forma de pera de unos 10 centímetros). En la producción intervienen las artesanas que realizan esos paños y el equipo que desarrolla los modelos. Algunas piezas incorporan encajes vintage y son únicas.

Para esta edición eligió el blanco y negro, con ondas, rombos, pájaros, cisnes y el árbol de la vida. Presentó looks de noche y prendas más simples, siempre con el encaje a la vista. El contraste permitía seguir cada dibujo y apreciar el trabajo manual. Según contó Baranova, antes del desfile ya habían recibido más de mil solicitudes para asistir.

Svetlana Tkachyova apuesta por trajes sueltos y camisas relajadas en la primera línea crucero de Edder.

Sastrería más suelta

Svetlana Tkachyova está al frente del diseño y la dirección de arte de Edder. Antes de lanzar la firma, hizo cursos en Fashion Factory y se formó como estilista. Sus primeros ensayos fueron prendas para su marido, Gennady, con quien creó la marca. En julio de 2024 presentaron una primera cápsula masculina. Hoy, Edder tiene producción propia y diseña también para mujeres. Su propuesta mantiene la atención en el guardarropa cotidiano: prendas que puedan usarse por separado, combinarse con otras y acompañar distintas situaciones.

Para primavera-verano 2027, la firma moscovita presentó por primera vez una línea crucero. Hubo trajes sueltos, camisas relajadas y siluetas fluidas.

Organza, gasa y silicona transparente dan volumen a los vestidos de Anna Kropotova para su firma homónima.

Del atelier a otros materiales

Anna Kropotova comenzó con vestidos de novia y de noche en su atelier de Rostov del Don, al sur del país, cerca de Croacia. Con el tiempo se animó a trabajar en sus creaciones y creó Murmuration, una colección no comercial que le permitió experimentar pero también mantiene la confección a medida.

Esta temporada tomó como referencia una charca congelada. Observó las grietas del hielo y las llevó a superficies arrugadas, transparencias y capas. Usó silicona transparente, organza y gasa para construir vestidos de volúmenes generosos. La diferencia de peso y de respuesta de los materiales lograba formas un efecto suspendido en el aire.

Su experiencia con la ropa de fiesta aparece en el manejo del volumen y en la construcción de los vestidos. Pero aquí pudo probar otras superficies y llevar las siluetas más lejos. Participó del desfile y del espacio de venta de la Semana de la Moda. Según contó, algunas prendas se vendieron apenas terminó la presentación.

En SHS, Ekaterina Matrosova recupera referencias del vestuario ruso con algodones propios, frunces y pañuelos.

Diseñar desde los materiales

SHS nació dentro de Shuyskiye Sitsy, una empresa textil con más de dos siglos de actividad en Shuya, en el noreste de Moscú. Ekaterina Matrosova, diseñadora de la marca y directora de desarrollo de la compañía, trabaja en contacto con la producción de los tejidos. Esa cercanía le permite pensar las prendas desde el algodón que va a utilizar.

Creo esta última, llamada Una segunda mirada, junto a Viktoria Dzhanibekyan, docente de la tradicional Universidad Estatal Kosygin. El algodón de producción propia fue la base de vestidos amplios, camisas, faldas y chaquetas. Los frunces, los acolchados, los delantales y los pañuelos retomaron referencias del vestuario ruso. Algunos pañuelos se integraron a las prendas y las chaquetas recuperaron formas de las dushegreikas, antiguos abrigos cortos. Las superposiciones mezclaron estampados y distintas densidades de algodón. También hubo cinco looks masculinos, con camisas holgadas, pantalones y chaquetas. Matrosova cuenta que participar en Moscow Fashion Week ayudó a SHS a llegar a otras regiones y a visitantes internacionales.

at Teresa Napolillo

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora