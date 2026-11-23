El encaje volvió a ganar espacio en las propuestas de la temporada, muchas veces combinado con prendas informales. Más que reservarlo para un vestido de noche, la idea es usarlo como una textura capaz de transformar lo cotidiano. Eso sí: la transparencia y la estructura del tejido requieren pensar qué llevar debajo y en qué contexto.

La clave no es vestirse completamente de encaje, sino encontrar el contraste adecuado. Estas cinco combinaciones permiten hacerlo con naturalidad.

1. Blusa de encaje con jeans rectos

Una blusa de encaje claro con jeans azules rectos equilibra lo romántico con una base urbana. Si la blusa es transparente, se puede sumar una musculosa del mismo color o de tono piel, según el efecto buscado.

Sandalias sencillas y un bolso de líneas limpias terminan un look que funciona para salir de tarde. El denim baja la formalidad del encaje sin quitarle protagonismo.

2. Pollera con borde de encaje y remera básica

Las polleras satinadas con detalles de encaje pueden combinarse con una remera blanca o negra. Esa mezcla de texturas genera un conjunto relajado, apto para una comida o una salida informal.

Si la falda es al cuerpo, una remera algo más suelta puede aportar equilibrio. Unas sandalias planas completan la propuesta.

3. Top con encaje debajo de una camisa

Para incorporar el tejido de manera discreta, un top con ribetes de encaje puede asomar debajo de una camisa abierta. La camisa puede ser de lino o algodón liviano y acompañarse con pantalones amplios.

El encaje aparece como un detalle y no como el centro absoluto del look, lo que facilita usarlo durante el día.

4. Encaje negro para un look nocturno

Un top de encaje negro con pantalones sastreros del mismo color ofrece una alternativa a los vestidos de noche. Los zapatos y accesorios pueden ser discretos, porque el tejido ya aporta información visual.

Conviene prestar atención a la transparencia y elegir una prenda interior que permita sentirse cómoda. No hay una única manera correcta de llevarlo: depende del gusto personal y de la ocasión.

5. Vestido con detalles de encaje y accesorios simples

Un vestido de algodón con terminaciones de encaje resulta adecuado para los días cálidos. Para no llevarlo a un registro excesivamente romántico, se puede acompañar con sandalias minimalistas y un bolso de cuero de estructura definida.

El contraste entre lo artesanal y lo contemporáneo es lo que mantiene actual al conjunto.

Qué mirar antes de elegir una prenda de encaje

Más allá de la tendencia, importa la calidad de la confección. Revisá costuras, terminaciones, elasticidad y comodidad del tejido sobre la piel. Algunas piezas admiten lavado delicado y otras requieren cuidados específicos: siempre conviene revisar la etiqueta.

También es útil pensar si la prenda combina con al menos tres piezas que ya tenés. Una textura especial puede ser versátil si encuentra su lugar en el guardarropa real.

at redacción Marie Claire

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