4 diseñadores mexicanos que tenés que conocer: las nuevas voces de la moda y la joyería

La moda es mucho más que una sucesión de tendencias. También es una manera de contar historias, recuperar tradiciones y expresar identidades culturales. En América Latina, una nueva generación de creativos encuentra en sus raíces un punto de partida para desarrollar propuestas que dialogan con el presente.

México ocupa un lugar particular dentro de este panorama. Su tradición artesanal, su historia y su riqueza cultural forman parte de un universo creativo en el que conviven diferentes maneras de entender la moda. Desde las siluetas más estructuradas hasta las propuestas experimentales, el diseño mexicano contemporáneo construye un lenguaje propio que combina identidad, innovación y expresión personal.

En este escenario se destacan cuatro nombres que vale la pena conocer: Raquel Orozco, María Ponce, Ivo Rey y Jey Pi. Aunque sus propuestas son diferentes, comparten una mirada sobre el diseño que trasciende lo puramente estético y encuentra en la ropa y los accesorios una forma de narrar historias.

Raquel Orozco: una nueva interpretación de la feminidad

La diseñadora Raquel Orozco construye un universo donde la delicadeza convive con la estructura. Su propuesta combina la precisión de la sastrería con tejidos ligeros, transparencias, tul y plumas, explorando diferentes maneras de representar la feminidad.

En su colección FOLIA: The Art of Unleaving, presentada durante Volvo Fashion Week México 2026, la transformación aparece como concepto central. Inspirada en la metamorfosis, la propuesta trabaja sobre la idea de desprenderse de lo innecesario y encontrar nuevas formas de expresión a través de la ropa.

Las siluetas, los materiales y el movimiento se convierten en herramientas para construir una estética donde la feminidad no responde a una definición única, sino que se presenta como un territorio abierto a la exploración.

En sus diseños, lo etéreo y lo estructurado no funcionan como opuestos. Por el contrario, encuentran un equilibrio que permite pensar la elegancia desde la libertad y la identidad personal.

María Ponce: la moda como un ejercicio de imaginación

María Ponce encuentra inspiración en la literatura, el cine, la música y los recuerdos personales. Su universo creativo se caracteriza por una aproximación maximalista, en la que las prendas funcionan como personajes dentro de una historia.

En Ópera Prima, la diseñadora desarrolla una propuesta que recorre distintos aspectos de su identidad: la infancia, el amor, la devoción, el territorio mexicano y las reflexiones sobre el género.

Las referencias culturales se entrelazan con elementos de fantasía y dan lugar a siluetas que exploran los límites entre la realidad y la imaginación. Lejos de una estética minimalista, sus creaciones apuestan por la expresividad y la construcción de relatos a través del vestuario.

Su trabajo propone una manera de entender la moda en la que vestirse también puede ser un acto creativo, lúdico y profundamente personal.

Ivo Rey y Jey Pi: una nueva mirada sobre la joyería mexicana

La joyería también ocupa un lugar importante dentro del diseño contemporáneo mexicano. En este terreno, Ivo Rey y Jey Pi, directores creativos de TTEN, desarrollan una propuesta que combina la fuerza de los metales con formas de marcada personalidad.

La plata es uno de los materiales protagonistas de sus creaciones. A través de ella, exploran el volumen, las texturas y la relación entre las joyas y el cuerpo.

Collares con motivos de estrellas, anillos de líneas contundentes y piezas con piedras preciosas forman parte de un universo donde la sensualidad convive con la precisión del diseño.

Sus propuestas se alejan de la idea de la joya como un simple complemento. Por el contrario, buscan que cada pieza tenga identidad propia y pueda convertirse en un objeto significativo para quien la lleva.

En este sentido, la joyería aparece como una forma de expresión personal que puede trascender las tendencias y acompañar distintas etapas de la vida.

El presente de la moda mexicana

Las propuestas de estos cuatro diseñadores muestran que no existe una única manera de interpretar la identidad mexicana a través de la moda.

Mientras Raquel Orozco explora las posibilidades de la feminidad y María Ponce construye universos atravesados por la imaginación, Ivo Rey y Jey Pi encuentran en la joyería un espacio para experimentar con materiales, formas y símbolos.

La riqueza del diseño mexicano contemporáneo reside precisamente en esa diversidad de miradas. Una escena que recupera su historia y sus referencias culturales, pero que también se permite experimentar, cuestionar los códigos tradicionales y desarrollar nuevas maneras de entender el estilo.

Más allá de las tendencias de cada temporada, estos nombres representan distintas expresiones de una creatividad que encuentra en la moda una forma de construir identidad y contar historias.

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