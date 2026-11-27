A medida que noviembre llega a su fin, muchas personas aprovechan los últimos días del mes para realizar rituales simbólicos que ayuden a cerrar ciclos y atraer prosperidad para el período que comienza. Entre las prácticas más populares se encuentra el ritual de abundancia con canela y hojas de laurel, dos elementos tradicionalmente asociados con la prosperidad, el éxito y las oportunidades.

VELA BLANCA O DORADA

Para realizarlo, se recomienda encender una vela dorada o blanca en un espacio tranquilo del hogar y escribir en una hoja de papel todos los logros, aprendizajes y motivos de gratitud que dejó noviembre. Después, se pueden colocar tres hojas de laurel alrededor del papel y espolvorear una pequeña cantidad de canela mientras se visualizan metas de crecimiento económico, laboral o personal para las semanas venideras.

ENERGÍA DE GRATITUD

El siguiente paso consiste en leer en voz alta las intenciones para diciembre, enfocándose en sentimientos de confianza y abundancia. La práctica invita a concentrarse más en la energía de la gratitud que en las carencias, permitiendo que la mente adopte una perspectiva de posibilidades y apertura hacia nuevas experiencias positivas.

HOJAS DE LAUREL EN LA BILLETERA

Finalmente, las hojas de laurel pueden guardarse en la cartera o en un cajón donde se conserve dinero, mientras que el papel se dobla y se guarda en un lugar especial hasta el final del año. Más allá de las creencias personales, este ritual funciona como un momento de reflexión y renovación, una forma de despedir noviembre con optimismo y dar la bienvenida a una nueva etapa cargada de intención y esperanza.

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