Qué es la revolución solar y cómo puede ayudarte a encarar las situaciones desde tu cumpleaños

La Revolución Solar es una herramienta importante para conocer detalles sobre el crecimiento personal, posibles transformaciones y mejorar el bienestar del año que comienza a partir de tu cumpleaños. Este concepto parte del hecho de que cuando el Sol completa su viaje anual alrededor del zodíaco se produce su regresoa la posición en la que se encontraba en el momento en el que cada persona nació. Así se marca el comienzo de un nuevo año solar.

¿Qué es una revolución solar?

La revolución es parecida a nuestra carta astral pero de manera anual, con la manifestación de energías desde el día de nuestro cumpleaños.

Debido a que para la astrología el Sol es simbolo de vitalidad, su regreso a la posición natal simboliza una especie de reinicio cósmico. De esa forma, nos alineamos con las energías que estaban presentes al momento de nuestro nacimiento. Para los astrólogos, esta alineación es una especie de reljo celestial, que nos permite tener una visión de lo que se viene ese año y debería ser una excelente oportunidad para la reflexión.

Al dar la vuelta al zodíaco el sol regresa a la posición natal

La carta que se desarrolla sirve de mapa para conocer las energías cósmicas que operan en el preciso momento en el que el astro regresa a su ubicación natal. Gracias a ello, podremos conocer temas potenciales, operturnidades de crecimiento y aspectos de la vida como la carrera, las relaciones y el desarrollo personal.

¿Cuál es tu ascendente?

Al contar con esta carta, es probable que notes que el signo ascendente cambia y dependiendo de esto podrás saber cuál es la energía que regirá tu año solar. El resto de los cuerpos celestes también estarán en determinada posición con respecto a los signos y las casas astrológicas. Esto definirá las personalidades y cómo transcurrirá el año.

Conocer el ascendente es importante

Otro punto importante es la posición de la luna, ya que representa el refugio emocional y cómo se transitarán todas las emociones durante el año.

¿Cómo obtener tu Revolución solar?

Si querés conocer qué indican los astros para tu próximo año solar de manera más exacta, deberías acudir a un astrólogo, quien la elaborará con solo tener tu fecha, lugar de nacimiento y lugar de residencia.

Es recomendable hacer la revolución solar cerca de tu cumpleaños

Otra opción es consultarla en cualquier momento del año en una calculadora de revolución solar, aunque es preferible hacerlo cerca de la fecha de tu cumpleaños para conocer qué es lo que viene y aprovechar al máximo la información que obtengas.

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