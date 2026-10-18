Menopausia: qué cambia en el cuerpo y cómo cuidar la salud en esta nueva etapa

Durante décadas, la menopausia se vivió en silencio. Incluso hoy, muchas mujeres llegan a esta etapa sin saber exactamente qué esperar y aceptan como inevitables síntomas que, en realidad, pueden tratarse. Sin embargo, comprender los cambios que experimenta el organismo permite anticiparse, buscar acompañamiento y mejorar la calidad de vida.

La menopausia se considera establecida cuando transcurrieron 12 meses consecutivos sin menstruación, pero los cambios hormonales comienzan mucho antes. Durante la perimenopausia, que puede iniciarse varios años antes del último período menstrual, el cuerpo empieza a atravesar una serie de transformaciones que no se manifiestan de la misma manera en todas las mujeres.

La disminución progresiva de los estrógenos puede provocar sofocos, alteraciones del sueño, cambios en el peso o la composición corporal, mayor sensibilidad emocional, sequedad vaginal y modificaciones en el deseo sexual. Algunas mujeres experimentan varios de estos síntomas, mientras que otras atraviesan esta transición con pocas molestias.

Por eso, uno de los aspectos más importantes es entender que no existe una única manera de vivir la menopausia y que el acompañamiento médico debe adaptarse a cada persona.

En los últimos años, afortunadamente, también cambió la conversación alrededor de esta etapa. Hay más preguntas, mayor interés por comprender qué sucede en el organismo y una búsqueda activa de herramientas para sostener el bienestar a largo plazo.

Menopausia y metabolismo: qué cambia en el cuerpo

Los estrógenos intervienen en numerosos procesos del organismo, desde el metabolismo de las grasas hasta el mantenimiento de la masa ósea y la salud de los vasos sanguíneos. Por eso, su disminución tiene consecuencias que van mucho más allá del ciclo menstrual.

Uno de los cambios más frecuentes está relacionado con la distribución de la grasa corporal, que tiende a concentrarse en la zona abdominal. Al mismo tiempo, con el paso de los años puede disminuir el gasto energético y producirse una pérdida progresiva de masa muscular.

Esto explica por qué la balanza no siempre refleja lo que realmente está sucediendo: una mujer puede mantener el mismo peso y, sin embargo, tener una composición corporal diferente, con más grasa y menos músculo.

En este contexto, la actividad física adquiere un papel fundamental, especialmente los ejercicios de fuerza combinados con actividad aeróbica. Una alimentación equilibrada, adaptada a las nuevas necesidades energéticas, también resulta clave.

Otro aspecto que merece atención es la salud de los huesos. La disminución de los estrógenos puede acelerar la pérdida de masa ósea y aumentar el riesgo de osteoporosis. Evaluar los factores de riesgo, incorporar hábitos saludables y realizar los controles correspondientes permite actuar de manera preventiva.

La salud cardiovascular también ocupa un lugar importante. Durante esta etapa pueden producirse modificaciones en los niveles de colesterol, la presión arterial y la glucemia. Por eso, el seguimiento cardiovascular debería formar parte de una mirada integral sobre la salud femenina.

Sueño, emociones y sexualidad: otros cambios de la menopausia

Los efectos de la menopausia no son solamente físicos. Las variaciones hormonales también pueden influir en el descanso, la respuesta al estrés y el estado de ánimo.

Algunas mujeres experimentan una mayor sensibilidad emocional, dificultades para dormir o una sensación de vulnerabilidad que antes no reconocían. Los sofocos nocturnos, además, pueden interrumpir el sueño y afectar el bienestar durante el día.

La sexualidad es otro de los aspectos que merece ser abordado sin prejuicios. La disminución de estrógenos puede provocar sequedad vaginal, cambios en la lubricación y molestias durante las relaciones sexuales. A esto se suman factores como el descanso, el estado emocional y las variaciones hormonales, que también pueden influir sobre el deseo.

Sin embargo, la menopausia no tiene por qué asociarse exclusivamente con pérdidas o dificultades. Para algunas mujeres, esta etapa coincide con una mayor libertad personal, nuevos proyectos y una manera diferente de experimentar los vínculos y la intimidad.

Lo importante es reconocer cuándo algún síntoma comienza a afectar la vida cotidiana y saber que existen herramientas para abordarlo.

Entre las alternativas disponibles se encuentra la terapia hormonal de reemplazo, que puede ser una opción en determinados casos. Su indicación siempre debe evaluarse de manera individual, teniendo en cuenta la historia clínica, las necesidades y las características de cada paciente.

También existen tratamientos locales y otras herramientas médicas para aliviar síntomas específicos. La consulta con profesionales especializados es fundamental para determinar cuál es la alternativa más adecuada.

Cómo prepararse para la menopausia y cuidar la salud a largo plazo

Más que un momento aislado, la menopausia puede entenderse como una oportunidad para revisar hábitos y prestar atención a aspectos de la salud que adquieren mayor importancia con el paso del tiempo.

Los controles ginecológicos y endocrinológicos, junto con la evaluación cardiovascular, nutricional y ósea cuando corresponde, permiten construir una estrategia de prevención adaptada a cada mujer.

También cobran especial relevancia las decisiones cotidianas: mantenerse activa, preservar la masa muscular, proteger los huesos, sostener una alimentación equilibrada, evitar el tabaquismo, descansar adecuadamente y encontrar herramientas para gestionar el estrés.

Pero quizás uno de los desafíos más importantes siga siendo la información. Hablar de menopausia, reconocer sus manifestaciones y comprender que no todos los síntomas deben aceptarse como inevitables permite tomar decisiones con mayor seguridad.

A partir de los 40 años, ante cambios en el ciclo menstrual, alteraciones del sueño, variaciones en el estado de ánimo o molestias relacionadas con la sexualidad, es recomendable consultar con un profesional de la salud sin esperar a que los síntomas se acumulen.

La menopausia no representa el final de una etapa de bienestar. Con información, prevención y acompañamiento adecuado, puede convertirse en un momento para conocer mejor el propio cuerpo, revisar prioridades y proyectar los años que vienen con autonomía y calidad de vida.

Dra. Laura Maffei (M.N. 62441), Médica endocrinóloga e investigadora clínica. Directora de Maffei Centro Médico e Investigación Clínica Aplicada. Autora de Alicia en el país del estrés.

at redacción Marie Claire

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