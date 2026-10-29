Halloween: ideas de disfraces de pareja a través de la moda

Halloween es la perfecta excusa para lucir el mejor disfraz, escapando de los tradicionales disfraces terroríficos, te dejamos algunas ideas de las parejas más icónicas de películas y celebrities para recrear este Halloween.

Sabemos que esta fecha se trata de dar miedo, pero entendemos también que te quieras ver bien y a la moda, hoy en día hay miles de opciones para crear disfraces súper originales y seguir llevando un look increíble.

Los mejores disfraces de pareja

Barbie y Ken

Barbie y Ken es el disfraz más popular de los últimos años y ahora es todo un clásico. Además hay varios outfit que puedes elegir. Ya sea el de cowboys, rollerskater o disco dance party.

Elvis y Priscilla Presley

Una de las parejas mas icónicas de la historia, Elvis y Priscilla. En 2020, Jacob Elordi y Kaia Gerber recrearon el look a la perfección y fuimos fans. Es un disfraz muy simple de recrear. Solo necesitas un purple and lilac outfit, makeup en tonos lila a juego y un buen blowout. Los lentes, el bastón y la camisa son un must para el look de Elvis.

Elvira Hancock y Tony Montana de Scarface

No hay una pareja más hot que Tony Montana y Elvira Hancock de Scarface. Definitivamente nos urge recrear este look con este hoirstyle de los 80 acompañado icónicamente por el vestido azul de Elvira. Y obvio el traje de 3 piezas de Tony Montana es top.

Britney Spears y Justin Timberlake

Si pudiéramos definir los early 2000s en un cuplé look definitivamente, este outfit en full denim, con una vibra de wester sería uno de ellos. No hay duda que se volvió icónico y súper memorable y esta vez lo queremos recrear para nuestros disfraces de pareja en Halloween. Con el regreso de las maxifaldas en jean será súper fácil copiar este look.

Beyonce y Jay Z

Este look es uno de los mas icónicos de Queen B junto con su esposo Jay – Z para el video de Apesh!t que fue grabado en el Museo de Louvre. En 2019 Ciara y su esposo Russell Wilson lo llevaron, le dieron un twist con una pintura de los Obama de fondo en lugar de la Mona Lisa y fue todo un éxito.

Michael Jackson y Madonna

Este disfraz del 2017 es todo un clásico. Kim y Kourtney Kardashian recrearon los looks de Madonna y Michael. Si eres amante de la música, este tiene que ser tu disfraz de Halloween.

Jules y Rue de Euphoria

Este disfraz de la icónica serie Euphoria de 2019 no pasa de moda. Además, es súper fácil de lograr y seguro tienes todo lo necesario en tu casa. Sus disfraces están inspirados en la película de Romeo + Juliet de Baz Luhram.

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