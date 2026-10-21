5 hábitos para comenzar el día de mejor humor si te cuesta madrugar

Despertarse muchas veces puede ser una tarea complicada, especialmente cuando tenés la necesidad de madrugar. Pero existe la posibilidad de amanecer con mejor ánimo y encarar tu día con una actitud distinto. Aplicá estos nuevos hábitos e iniciá tu día de manera positiva.

Si bien es probable que sientas la necesidad de seguir durmiendo y quedarte en la comodidad de tu cama, existen algunas técnicas para que sea un poco más placentero el inicio de tu jornada.

Cambiar tus hábitos al despertar puede mejorar todo tu día

1.Empezá con música

No la pongas como despertador, pero podés elegir una playlist que te haga bien para que se reproduzca apenas te levantas y mientras te preparás para encarar el día. Armala a conciencia y con esas canciones que te suelan cambiar el ánimo.

Armá una playlist para iniciar el día

La música tiene la capacidad de influir en el estado anímico y cantar o escuchar tu tema favorito te ayudará a liberar endorfinas para empezar tu día de una mejor forma.

2.Baño fresco para despertarte

Aunque la idea de ducharse con agua fría puede resultar difícil de encarar, existen beneficios en el uso del agua fresca por la mañana. No es necesario que esté congelada, pero si que evites el agua hirviendo y cambiarla por una a menos grados, para llenarte de energía y despabilarte definitivamente.

3.Tomá jugo de naranja

Podés reemplazar la taza de café y té por un jugo recién exprimido, eso es importante para que mantenga todos sus beneficios. Esta bebida es una fuente natural de vitamina C y antioxidantes, que te dará una dosis extra de energía.

Sumá jugo de naranja a tu comienzo del dia

4.Aromatiza el espacio

Los aromas tienen un impacto importante en el estado de ánimo, por lo que podés elegir aceites esenciales, velas perfumadas o un difusor para llenar el ambiente en el que empezás el día de una fragancia revitalizante. La menta, el limón o el eucalipto te ayudarán a mejor el semblante y también a sentirte más enfocada y concentrada.

Estos hábitos te van a ayudar el día con mejor energía

5.Disfrutá de un buen desayuno

Es la comida que te da el impulso necesario para comenzar el día cargada de energía, por lo que es recomendable que te hagas el espacio para poder sentarte unos minutos a desayunar bien.

Un desayuno completo te va a dar energía

Armá un desayuno nutritivo y completo que cuente con tus comidas favoritas, para empezar el día de buen humor y satisfecha.

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