Tendencias de manicura minimalistas para cualquier estación de este 2026

Las manicuras minimalistas regresaron con fuerza este 2026, para balancear los conceptos maximalistas que presentaron las principales capitales durante sus semanas de la moda.

Desde celebridades como Meghan Markle, hasta las nuevas generaciones como Millie Bobby Brown, se suman a esta nueva tendencia de uñas, que además de aportar estilo, es un descanso de químicos y largos procedimientos.

NAKED NAILS

Naked nails

Este tipo de manicura simple se traduce al español como uñas desnudas, consiste en un enfoque en la salud de la cutícula y las manos, con esmaltes transparentes o imperceptibles.

CLEAN HANDS

Tendencia clean hands

Este concepto de manicura minimalista de manos limpias, también deja atrás los diseños de nail art cargados, coloridos o saturados. Enfoca la hidratación y cuidado de las manos.

UÑAS CORTAS O ALMENDRADAS

Uñas almendra

Al mejor estilo de Meghan Markle en su nueva serie de Netflix, Con amor, Meghan. La manicura “Montecito”, se trabaja en paletas rosa claro, uñas cortas o ligeramente largas almendradas.

CLÁSICO FRENCH

Manicura french que no pasa de moda

La manicura francesa es un clásico atemporal, que con base rosa pálida y línea sutil blanca, vuelve a las pasarelas y street style en las tendencias de uñas del 2026.

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