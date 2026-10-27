Cejas ultrafinas y arqueadas: la tendencia para lograr una mirada impactante

A través de las redes sociales, la Generación Z demostró su obsesión por la estética Y2K. Esta tendencia se caracteriza por las prendas y looks que estuvieron de moda en los 2000 y que a la vez fueron muy criticados: minifaldas, pañuelos, tiro bajo y denim, entre otros. En lo que respecta a la mirada, algunos aseguran que volverán las cejas ultrafinas y arqueadas; pero sí prestamos atención a la moda que imponen los jóvenes en las redes sociales, las cejas “Straight Bow” triunfan en TikTok.

Straight Bow, la tendencia de cejas que triunfa en TikTok

Cómo lograr las cejas “Straight Bow”

Esta tendencia se caracteriza por lograr cejas tupidas, gruesas, bien definidas y rectas. Celebridades como Lily Collins, Rihanna y Gwen Stefani, lucen una mirada fresca gracias a la personalidad y fuerza que le brindan sus cejas.

Straight Bow, la tendencia de cejas que triunfa en TikTok

Para lograr la tendencia de Cejas Straight Bow, o de arco recto, solo es necesario contar con pinzas de depilar, unas tijeras pequeñas, cepillo de cejas y un poco de maquillaje. Lo primero a hacer es peinarlas para identificar la forma que tienen realmente, y luego utilizar las tijeras para cortar aquellos pelitos que sobresalen de la línea superior. Prestar atención en los extremos de las cejas, y utilizar las pinzas para quitar aquellos pelitos que tienden a ir hacia abajo, cuidando el largo de toda la ceja.

Straight Bow, la tendencia de cejas que triunfa en TikTok

Una vez lograda la forma de la ceja, el paso siguiente consiste en utilizar el maquillaje. Gracias a este se podrá corregir la forma final y darle volumen coloreándola con un lápiz de cejas. Muchas usuarias de TikTok utilizan un papel o protector de sombras de ojos desechable, para ubicarlo justo debajo de la ceja, maquillarlas y lograr un efecto definido y recto.

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