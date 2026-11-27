En las relaciones de parejas es muy común enojarse y que el otro te pregunte qué te pasa y le respondas “no me pasa nada”. Y aunque puede parecer algo bastante absurdo, no lo es, es un hábito que termina rompiendo parejas, esa frase desgasta la relación a tal punto que hace que ambos no se entiendan.

“No me pasa nada”= me pasa de todo

Hay que tener claro que una discusión no es el fin del mundo, es más es una gran oportunidad para liberarnos, expresar lo que sentimos y escuchar lo que nuestra pareja tiene que decir para poder comunicarnos y entendernos al llegar a un acuerdo. Pero para llegar a eso es esencial que no contestemos “no me pasa nada” y esperemos que la otra persona adivine lo que nos pasa, ese es un gran error, la clave de una buena relación siempre es la comunicación.

No me pasa nada, la frase enemiga de tu relación de pareja

Ojo, no hay que pensar que una pelea y una discusión son lo mismo porque son conceptos diferentes. Discutir es mantener una conversación con otros en las que los participantes tienen puntos de vista diferentes o contrapuestos, mientras que pelear es enojarse con alguien por no estar de acuerdo. Por lo que podemos decir que las peleas son discusiones que se nos fueron de las manos.

Si bien los seres humanos no tenemos la capacidad de elegir cuando nos enojamos, o cuando sentimos emociones en general, pero lo que sí podemos hacer es manejar dichas emociones, gestionar nuestro enojo y comunicarnos con los otros.

Para comunicarnos con los otros en estos casos existen cuatro tipos, pasivo, agresivo, pasivo-agresivo y asertivo. Si nuestra intención es solucionar los conflictos tenemos que usar una comunicación asertiva. Al decir “no me pasa nada“ implementamos una comunicación pasiva, esperando que la otra persona “adivine” qué nos pasa, sin que tengamos que explicarlo.

Y esto se puede volver una comunicación pasivo-agresiva si después del “no me pasa nada” te enojas o dejas de hablarle a tu pareja. Las personas pasivas-agresivas no son directas, no expresan lo que necesitan, acumulan enojo porque esperan que los demás adivinen qué hacer, qué quieren y se comportan de una mala manera que no los lleva a ningún lado porque ni logran sus objetivos ni hacen sentir bien a nadie, y terminan poniendo en riesgo la relación de pareja.

No me pasa nada, la frase enemiga de tu relación de pareja

¿Qué puedo decir en vez de "no me pasa nada" para expresar mis emociones en pareja?

Es fundamental que trabajemos la comunicación asertiva en cualquier ámbito de nuestra vida para darle a nuestras emociones el espacio que se merecen. Dejar de lado el “no me pasa nada” es esencial para gestionar nuestras emociones y ganar seguridad, resolviendo conflictos asertivamente va a hacer que ambos libros de la pareja se muestran empáticos, se entiendan y puedan resolver sus diferencias juntos.

Lo principal es entender que expresar nuestros sentimientos no es malo y que nuestra pareja no tiene por qué adivinar lo que sentimos. La comunicación es la clave del éxito en una relación, y sobre todo aprender a resolver las diferencias juntos, sin atacar al otro, con sinceridad y expresándonos desde el respeto, dejando de lado el “no me pasa nada”.

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