Mindfulness sex: descubrí los beneficios de esta técnica revolucionaria

El Mindfulness sex tiene muchos beneficios para la salud, desde reducir el estrés y la ansiedad hasta mejorar el bienestar general. Y aunque no se hable del tema la meditación también puede mejorar tu vida sexual.

Las habilidades que se obtienen al practicar Mindfulness Sex puede ayudar a aliviar los síntomas asociados con problemas de salud sexual y aumentar el placer durante las relaciones sexuales.

Meditación y sexo: cuál es la conexión? ¿Qué beneficios podemos obtener de la practica?

Según los expertos, la tendencia de practicar Mindfulness es nuestro aliado para mejorar nuestra calidad de vida.

Beneficios del Mindfulness Sex

Genera intimidad en la pareja: El Mindful Sex promueve relaciones más sanas y una visión del sexo sin tabús, mejorando la comunicación y la conexión entre los miembros de la pareja.

Reduce el estrés y la ansiedad: La mentalidad centrada en el presente del Mindfulness sexual ayuda a reducir problemas sexuales derivados de la ansiedad y las expectativas irreales sobre el sexo.

Explora situaciones sexuales más placenteras: Fomenta una mayor apertura mental, permitiendo vivir experiencias sexuales más satisfactorias.

Mejora la experiencia sexual y el orgasmo: Al centrarse en los sentidos y no en alcanzar el orgasmo, el Mindful Sex permite una mayor concentración en la experiencia, resultando en más placer y mejores orgasmos.

Fomenta una vida más plena: Una vida sexual plena contribuye al bienestar general y a una mejor autoestima. Las parejas con una vida sexual activa disfrutan de una mayor satisfacción en la relación, lo que impacta positivamente en la vida en general.

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