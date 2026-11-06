Para que la rutina de belleza funcione tenemos que llevar a cabo ciertos cuidados diarios, y así lograr que nuestra piel luzca espléndida. Uno de los productos de cosmética más vendidos en el mercado en la actualidad son las mascarillas faciales de tela. Las celebridades e influencers nos lo demuestran a diario en sus publicaciones en redes sociales, pero más de una se preguntó con qué frecuencia se debe usar y sus diferencias.

Mascarilla facial de tela: ¿qué es y para qué sirve?

Las mascarillas faciales de tela son un producto de cosmética que se emplea para complementar de forma sencilla el ritual de belleza diario. Estas contienen los activos necesarios para mejorar la dermis facial, además de purificar, hidratar o iluminar nuestra piel. Si bien tiene beneficios que son realmente efectivos, debemos buscar cuál es la más adecuada de acuerdo a nuestro tipo de piel.

DIFERENTES TIPOS DE PIEL

Para las pieles secas, expertos en cosmética recomiendan utilizar mascarillas hidratantes. En el caso de pieles con acné o con rojeces, se recomienda usar una mascarilla purificante y calmante. En el caso de las pieles con manchas, necesita activos que unifiquen el tono de la piel. Si bien el mejor momento para aplicarlas es por la noche, algunas marcas ofrecen aquellas que son ideales para aplicar antes de cualquier evento.

Mascarilla facial de tela: ¿qué es y para qué sirve?

CUÁNTAS VECES POR SEMANA USAR MASCARILLAS

Lo recomendable es utilizar las mascarillas una vez a la semana, durante el primer mes. Luego se recomienda espaciar su uso mensual para favorecer el ciclo natural de renovación de la piel, sin debilitarla. Para aplicar tu mascarilla facial de tela, lo primero que debes hacer es limpiar bien la piel, luego aplicar el producto y dejarlo actuar el tiempo que recomiende el fabricante. Los dermatólogos recomiendan hacerlo entre 10 y 15 minutos, ya que de hacerlo más tiempo no lograrás conseguir otro efecto. Si bien son muy beneficiosas para la piel, si no se utiliza bien o se abusa de su uso, además de generar un desperdicio, la piel de nuestra cara puede sufrir consecuencias.

Mascarilla facial de tela: ¿qué es y para qué sirve?

Las principales firmas ofrecen distintas alternativas: un shock de hidratación, mascarillas de tela con ácido hialurónico, mascarillas con efecto revitalizante, calmante, matificante y efecto détox.

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