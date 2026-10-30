Make up de impacto: tip infalible para el delineado doble

El delineado doble requiere destreza que por medio de la práctica y un buen producto se puede lograr, de la mano de las nuevas tendencias de belleza, este look se puede lucir tanto en el día como en la noche.

HISTORIA DEL DELINEADO

El delineado tiene una historia tan antigua como el origen de la medicina, ya que inicialmente en el antiguo Egipto, se usaba para prevenir irritaciones e infecciones en la vista, y era de uso mixto.

Cómo se hace el delineado doble

DELINEADO DE LOS AÑOS 60

El delineado tuvo un fuerte boom en los años 60 y 70, y después la apuesta por dar un enfoque a otras partes del rostro lo pasó a un segundo plano.

Para realizar un delineado doble es preferible optar por un producto líquido con punta fina, marcar los puntos finales y a partir de eso completar las dos líneas paralelas al nacimiento de la pestaña.

Cómo se hace el delineado doble que alarga la mirada

DELINEADO DOBLE: TIP INFALIBLE

Otro tip para realizar este tipo de makeup es guiarse por el punto donde termina la ceja, esta referencia hará que la cola del delineado doble no quede muy largo.

Cómo se hace el delineado doble

Una vez terminada la pandemia, los delineados gráficos se convirtieron en las tendencias número uno en ojos, y entre los favoritos el delineado doble.

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